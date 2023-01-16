Помощь уже на пути: Украина получит транш в размере 3 миллиардов евро, – Шмигаль

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, Украина и Евросоюз подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в 2023 году. Следовательно, на этой неделе ожидаем первый транш.

Первый транш уже по пути в Украину

Напомним, что Евросоюз предоставит в 2023 году Украине макрофинансовую помощь в размере 18 миллиардов евро.

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Премьер Украины Денис Шмигаль заявил, что для этого обе стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по оказанию макрофинансовой помощи.

На этой неделе ожидаем получить первый транш в размере 3 млрд евро. Это поможет нам поддерживать макроэкономическую стабильность и финансировать все критически важные расходы в условиях варварской войны России против нашего государства. Благодарны европейским партнерам за последовательную поддержку,

– добавил Шмигаль.

Что будет покрывать пакет поддержки от ЕС

В первую очередь будет покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и жилья.

Эти средства будут направляться в государственный бюджет Украины для поддержания существования государства, покрытия недостаточного бюджета: это и социальные, медицинские и пенсионные выплаты. Все, что необходимо для финансовой стабильности государства и выполнения государством базовых функций,

– заявила Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Заем также поможет сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине из-за войны.