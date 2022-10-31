Дефицит электроэнергии в Украине может охватить 15% потребителей

В результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины этой зимой нужно быть готовыми к ограничению электроэнергии. Ведь дефицит света может затронуть 15% потребителей.

Дефицит электроэнергии

По данным в Инфляционном отчете Нацбанка за октябрь, дефицит электроэнергии этой зимой может охватить 15% потребителей.

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Следовательно, в зимний период для украинцев:

будут ограничивать экономическую активность повреждения энергетической инфраструктуры;

вынуждены будут уменьшать потребление электроэнергии из-за ракетных обстрелов России.

Что будет с запасами на отопительный сезон

Эти ограничения будут касаться

Что касается запасов газа и угля, то, по оценкам НБУ, они будут на минимально достаточном уровне до начала отопительного сезона.

Но в случае холоднее нормы погоды или дополнительных разрушений энергетической инфраструктуры в часы максимального потребления для балансировки системы придется прибегать к принудительным отключениям по всей стране, а дефицит электроэнергии может охватить более 15% потребителей Украины,

– говорится в отчете.

Укргидрометцентр прогнозирует умеренно холодную зиму в Украине.

Кроме этого, сложности в энергетике предопределят углубление спада реального ВВП в IV квартале, то есть с октября по декабрь.

Темы Тарифы на свет не изменятся до конца отопительного сезона

Как каждому украинцу сэкономить электроэнергию

Замените обычные лампы на энергосберегающие;

Можно заменить люминесцентными с пониженным содержанием ртути, или же на светодиодные, которые немного дороже, однако прослужат дольше.

Выключайте свет;

Самый легкий и простой способ, не требующий никаких затрат – выработать у себя привычку гасить свет всякий раз, когда выходите из комнаты.

Не оставляйте зарядные устройства в розетке;

Если этого не сделать, электрические приборы или зарядные устройства будут продолжать потреблять электроэнергию. Соответственно вы будете платить лишние средства.

Меньше используйте телевизор;

Просматривать фильм можно на заряженном планшете или на компьютере, а новости читать в телеграмм-каналах через смартфон.

Купите сберегательные приборы;

Можно приобрести специальные электронные устройства с таймером, и они будут работать только в четко установленный промежуток времени.

Техника класса А более эффективна;

Именно класс А имеет самое низкое энергосбережение. Существуют приборы также класса А+ и А++, у которых энергосберегающие возможности еще больше.

Принимайте почаще душ, а не ванну;

Бойлер в таком случае меньше потребляет электроэнергию.

Установите разумный счетчик;

Тарифы в ночной промежуток времени (с 23:00 до 07:00) примерно в два раза ниже, чем днем.

Произведите небольшой ремонт;

Как бы странно это ни звучало, но именно ремонт сможет снизить потребление электроэнергии. К примеру, светлые обои и покраска потолка в светлые цвета поможет отражать в помещении примерно до 80% солнечных лучей.

"Откладывайте стирку";

У большинства стиральных машин есть функция "откладывания стирки", которая может помочь снизить электропотребление в пиковые часы.



Как разумно использовать электроприборы / Инфографика 24 канала

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