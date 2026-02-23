Украинцы платят пенсии европейцам: сколько работают на Польшу, Чехию и Германию
- Украинские мигранты и беженцы способствуют экономическому росту ЕС и делают взносы в фонды, из которых выплачивают пенсии в странах Европы.
- В Польше официально работают 900 тысяч украинцев, в Германии – 295 тысяч, а в Чехии – около 390 тысяч, что обеспечивает дополнительные поступления в пенсионные фонды.
Пенсионные системы стран Европейского Союза испытывают давление из-за старения и сокращения численности трудоспособного населения. Решать проблему с падением поступлений в пенсионные фонды помогают мигранты, в частности –украинцы.
Как миграция украинцев влияет на пенсионные системы ЕС?
Украинские беженцы и мигранты в Европейском Союзе помогают расти экономикам стран, а также содержать тамошних пенсионеров. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.
Миграция украинцев в страны ЕС продолжалась и до начала полномасштабной войны. По данным Eurostat, по состоянию на конец 2021 года разрешения на проживание в Евросоюзе получили 1,57 миллиона граждан Украины.
После 24 февраля 2022 года украинцы, которые выезжали в ЕС из-за войны, начали получать временную защиту. По состоянию на конец 2025 года этот статус имели 4,35 миллиона граждан.
Больше всего украинцев осело в Германии, Польше и Чехии. Значительная часть из них, как беженцы, так и мигранты предыдущих лет, интегрировалась в экономики этих стран. Как отметил эксперт Василий Воскобойник, сейчас граждане Украины выходят на местные рынки труда и вносят вклад в развитие благосостояния этих государств:
- в Польше официально работают 900 тысяч украинцев;
- в Германии трудоустроены 295 тысяч;
- в Чехии работают около 390 тысяч.
Благодаря трудоустроенным украинцам, пенсионные фонды этих стран получают дополнительные поступления.
Прямое влияние есть в Польше и Чехии, когда огромное количество людей работает и наполняет местные пенсионные фонды. Поскольку к ним заехало большинство людей трудоспособного возраста, понятно, что на их пенсионное обеспечение расходов нет. И поэтому для пенсионного фонда и Польши, и Чехии – это прямые поступления: то, что заходит и позволяет поддерживать их собственных пенсионеров.
Заметьте! В Польше находятся около 1,5 миллиона украинцев, а в Чехии – почти 600 тысяч. Население Польши составляет 36,5 миллиона человек, а Чехии – 10,9 миллиона жителей.
Несколько отличной является ситуация в Германии. Несмотря на то, что в стране находится 1 миллион 150 тысяч украинцев, трудоустроены около четверти. По словам Василия Воскобойника, так произошло ввиду нескольких факторов:
- более усложненный выход на рынок труда, в частности из-за потребности в знании языка;
- значительное количество среди беженцев женщин с детьми и пожилыми людьми, которые нуждаются в уходе;
- ориентация на социальные выплаты.
По мнению Василия Воскобойника, поддерживая сейчас украинских беженцев, Германия делает инвестицию в будущее. Население страны составляет около 83,5 миллиона человек.
Там меньше украинцев работает, но больше молодежи, больше детей, которые учатся в школах, пойдут в колледжи, кто-то – в учреждения высшего образования, а кто-то просто закончит курсы и сразу начнет работать. И это очень важно для Германии, потому что, по оценкам демографов, им нужно, чтобы ежегодно к ним заезжали хотя бы 400 тысяч мигрантов. Поэтому Германия делает ставку на то, что украинцы отработают в будущем,
– говорит эксперт.
Сейчас около 23% граждан Германии находятся в возрасте более 65 лет, поэтому страна нуждается в постоянном притоке молодежи.
Какие размеры пенсий в Чехии, Германии и Польше?
Минимальная пенсия в Чехии по возрасту с 1 января составляет 9 800 крон, что равняется около 300 евро или 15,7 тысячи гривен. Средняя выплата в 2026 году составит около 21,8 тысячи крон (примерно 35 тысяч гривен).
По состоянию на конец 2025 года минимальная пенсия в Польше составляла 1 878 злотых брутто, то есть до вычета налогов. Это около 22 тысяч гривен. Средний размер пенсии составляет примерно 4 200 – 4 260 злотых (около 50 тысяч гривен).
Понятие минимальной пенсии в Германии отсутствует. В среднем пенсионеры со стажем 45 лет получают 1 668 евро в месяц, это около 84 тысяч гривен. Однако каждый четвертый немец с таким стажем получает менее 1 300 евро (в гривнах – 65 тысяч). Размеры пенсии могут отличаться в регионах.