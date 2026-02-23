Украинцы платят пенсии европейцам: сколько работают на Польшу, Чехию и Германию

Пенсионные системы стран Европейского Союза испытывают давление из-за старения и сокращения численности трудоспособного населения. Решать проблему с падением поступлений в пенсионные фонды помогают мигранты, в частности –украинцы.

Как миграция украинцев влияет на пенсионные системы ЕС?

Украинские беженцы и мигранты в Европейском Союзе помогают расти экономикам стран, а также содержать тамошних пенсионеров. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Смотрите также Не бремя, а золотая жила: как украинцы "развивают" Европу

Миграция украинцев в страны ЕС продолжалась и до начала полномасштабной войны. По данным Eurostat, по состоянию на конец 2021 года разрешения на проживание в Евросоюзе получили 1,57 миллиона граждан Украины.

После 24 февраля 2022 года украинцы, которые выезжали в ЕС из-за войны, начали получать временную защиту. По состоянию на конец 2025 года этот статус имели 4,35 миллиона граждан.

Больше всего украинцев осело в Германии, Польше и Чехии. Значительная часть из них, как беженцы, так и мигранты предыдущих лет, интегрировалась в экономики этих стран. Как отметил эксперт Василий Воскобойник, сейчас граждане Украины выходят на местные рынки труда и вносят вклад в развитие благосостояния этих государств:

в Польше официально работают 900 тысяч украинцев;

в Германии трудоустроены 295 тысяч;

в Чехии работают около 390 тысяч.

Благодаря трудоустроенным украинцам, пенсионные фонды этих стран получают дополнительные поступления.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Прямое влияние есть в Польше и Чехии, когда огромное количество людей работает и наполняет местные пенсионные фонды. Поскольку к ним заехало большинство людей трудоспособного возраста, понятно, что на их пенсионное обеспечение расходов нет. И поэтому для пенсионного фонда и Польши, и Чехии – это прямые поступления: то, что заходит и позволяет поддерживать их собственных пенсионеров.

Заметьте! В Польше находятся около 1,5 миллиона украинцев, а в Чехии – почти 600 тысяч. Население Польши составляет 36,5 миллиона человек, а Чехии – 10,9 миллиона жителей.

Несколько отличной является ситуация в Германии. Несмотря на то, что в стране находится 1 миллион 150 тысяч украинцев, трудоустроены около четверти. По словам Василия Воскобойника, так произошло ввиду нескольких факторов:

более усложненный выход на рынок труда, в частности из-за потребности в знании языка;

значительное количество среди беженцев женщин с детьми и пожилыми людьми, которые нуждаются в уходе;

ориентация на социальные выплаты.

По мнению Василия Воскобойника, поддерживая сейчас украинских беженцев, Германия делает инвестицию в будущее. Население страны составляет около 83,5 миллиона человек.

Там меньше украинцев работает, но больше молодежи, больше детей, которые учатся в школах, пойдут в колледжи, кто-то – в учреждения высшего образования, а кто-то просто закончит курсы и сразу начнет работать. И это очень важно для Германии, потому что, по оценкам демографов, им нужно, чтобы ежегодно к ним заезжали хотя бы 400 тысяч мигрантов. Поэтому Германия делает ставку на то, что украинцы отработают в будущем,

– говорит эксперт.

Сейчас около 23% граждан Германии находятся в возрасте более 65 лет, поэтому страна нуждается в постоянном притоке молодежи.

Какие размеры пенсий в Чехии, Германии и Польше?