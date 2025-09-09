Какие пенсии в странах ЕС?

Пенсии в ЕС могут в несколько раз отличаться в зависимости от страны. В 2022 году – новейшие доступные данные – средние годовые расходы на одного получателя пенсии по возрасту в ЕС составили 16 138 евро, что эквивалентно примерно 1 345 евро в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на Евростат.

Разрыв между странами значительный: в Болгарии средние выплаты на одного пенсионера составляют 3 611 евро в год, или около 301 евро в месяц, тогда как в Люксембурге этот показатель достиг 31 385 евро, то есть примерно 2 615 евро в месяц.

Где самые высокие пенсии в ЕС?

Кроме Люксембурга, выше среднего уровня ЕС оказались пенсии в ряде стран Северной Европы: в Норвегии и Дании они превышают 30 тысяч евро в год (более 2 500 евро в месяц).

В Швеции годовой размер пенсий составил 22 436 евро, или почти 1 870 евро в месяц, а в Финляндии – 21 085 евро, что соответствует 1 757 евро в месяц.

Средние пенсионные расходы на одного получателя пенсий по старости / фото Евростат

Среди стран "большой четверки" ЕС средние пенсии также оказались выше средних по союзу. Лидирует Италия с 19 589 евро в год (1 632 евро в месяц), за ней следует Франция с 18 855 евро (1 571 евро в месяц), Испания с 18 100 евро (1 508 евро в месяц) и Германия с 17 926 евро (1 494 евро в месяц).

Что стоит знать о пенсиях в Украине и ЕС?