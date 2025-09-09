Какие пенсии в странах ЕС?
Пенсии в ЕС могут в несколько раз отличаться в зависимости от страны. В 2022 году – новейшие доступные данные – средние годовые расходы на одного получателя пенсии по возрасту в ЕС составили 16 138 евро, что эквивалентно примерно 1 345 евро в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на Евростат.
Разрыв между странами значительный: в Болгарии средние выплаты на одного пенсионера составляют 3 611 евро в год, или около 301 евро в месяц, тогда как в Люксембурге этот показатель достиг 31 385 евро, то есть примерно 2 615 евро в месяц.
Где самые высокие пенсии в ЕС?
Кроме Люксембурга, выше среднего уровня ЕС оказались пенсии в ряде стран Северной Европы: в Норвегии и Дании они превышают 30 тысяч евро в год (более 2 500 евро в месяц).
В Швеции годовой размер пенсий составил 22 436 евро, или почти 1 870 евро в месяц, а в Финляндии – 21 085 евро, что соответствует 1 757 евро в месяц.
Средние пенсионные расходы на одного получателя пенсий по старости / фото Евростат
Среди стран "большой четверки" ЕС средние пенсии также оказались выше средних по союзу. Лидирует Италия с 19 589 евро в год (1 632 евро в месяц), за ней следует Франция с 18 855 евро (1 571 евро в месяц), Испания с 18 100 евро (1 508 евро в месяц) и Германия с 17 926 евро (1 494 евро в месяц).
Что стоит знать о пенсиях в Украине и ЕС?
С 1 марта 2025 года минимальная пенсия в Польшеи составляет 1 878,91 злотых. После уплаты налогов пожилые люди получают на руки 1 709,81 злотых. В этом году пенсионное обеспечение выросло на 5,5%, что в денежном эквиваленте составляет дополнительно 97,95 злотых.
В Украине размер пенсионных выплат имеет законодательно установленную верхнюю границу. Максимальная сумма не может превышать эквивалент десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан, что на сегодня составляет 23 610 гривен. Пенсии, что выше этой нормы назначаются как правило, назначаются, как правило, гражданам, чья профессиональная деятельность была связана с повышенной ответственностью или риском для жизни и здоровья.
Размер пенсии и само право на ее назначение напрямую зависят от имеющегося страхового стажа. Например, для выхода на пенсию в возрасте 60 лет при условии начала трудовой деятельности в 25 лет необходимо иметь 35 лет стажа. В таком случае приблизительный размер пенсионной выплаты может составлять около 3,8 тысячи гривен.