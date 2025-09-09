Які пенсії у країнах ЄС?
Пенсії у ЄС можуть у декілька разів відрізнятись залежно від країни. У 2022 році – найновіші доступні дані – середні річні витрати на одного одержувача пенсії за віком в ЄС склали 16 138 євро, що еквівалентно приблизно 1 345 євро на місяць, пише 24 Канал з посиланням на Євростат.
Розрив між країнами значний: у Болгарії середні виплати на одного пенсіонера складають 3 611 євро на рік, або близько 301 євро на місяць, тоді як у Люксембурзі цей показник досяг 31 385 євро, тобто приблизно 2 615 євро на місяць.
Де найвищі пенсії в ЄС?
Крім Люксембургу, вище середнього рівня ЄС виявилися пенсії в ряді країн Північної Європи: в Норвегії та Данії вони перевищують 30 тисяч євро на рік (понад 2 500 євро на місяць).
У Швеції річний розмір пенсій склав 22 436 євро, або майже 1 870 євро на місяць, а у Фінляндії – 21 085 євро, що відповідає 1 757 євро на місяць.
Середні пенсійні витрати на одного одержувача пенсій за старістю / фото Євростат
Серед країн "великої четвірки" ЄС середні пенсії також виявилися вищими за середні по союзу. Лідирє Італія з 19 589 євро на рік (1 632 євро на місяць), за нею йде Франція з 18 855 євро (1 571 євро на місяць), Іспанія з 18 100 євро (1 508 євро на місяць) і Німеччина з 17 926 євро (1 494 євро на місяць).
Що варто знати про пенсії в Україні та ЄС?
З 1 березня 2025 року мінімальна пенсія у Польщі становить 1 878,91 злотих. Після сплати податків літні люди отримують на руки 1 709,81 злотих. Цього року пенсійне забезпечення зросло на 5,5%, що у грошовому еквіваленті становить додатково 97,95 злотих.
В Україні розмір пенсійних виплат має законодавчо встановлену верхню межу. Максимальна сума не може перевищувати еквівалент десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян, що на сьогодні становить 23 610 гривень. Пенсії, що вищі за цю норму, призначаються, як правило, громадянам, чия професійна діяльність була пов'язана з підвищеною відповідальністю або ризиком для життя та здоров'я.
Розмір пенсії та саме право на її призначення безпосередньо залежать від наявного страхового стажу. Наприклад, для виходу на пенсію у віці 60 років за умови початку трудової діяльності у 25 років необхідно мати 35 років стажу. У такому випадку приблизний розмір пенсійної виплати може становити близько 3,8 тисячі гривень.