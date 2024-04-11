Более 50 тысяч семей в Украине имеют право на субсидию, но не пользуются ею

Пенсионный фонд Украины идентифицировал 50 717 домохозяйств, которые соответствуют критериям для получения жилищных субсидий, однако не подали заявления на их получение. Впрочем, они еще могут оформить выплату.

Такое исследование ПФУ является частью экспериментального проекта, направленного на улучшение системы предоставления субсидий для компенсации расходов на коммунальные услуги, а также приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого домашнего топлива.

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Как проверить право на субсидию

В персональных электронных кабинетах на веб-портале электронных услуг ПФУ опубликовано сообщение для этих домохозяйств с информацией о возможности получения субсидий.

Для проверки потенциальной возможности получения жилищной субсидии вам необходимо выполнить несколько простых шагов на вебпортале ПФУ.

Посетите официальный сайт Фонда по адресу https://portal.pfu.gov.ua. Найдите и нажмите кнопку "Вход", расположенную в правом верхнем углу экрана. Авторизуйтесь, используя один из доступных методов: квалифицированный электронной подписи (КЭП), "Дія. Підпис" или ID.GOV.UA. После входа на портал в левом боковом меню выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите к вкладке "Индивидуальные сообщения". В этой вкладке вы найдете информацию о своем статусе как потенциального получателя жилищной субсидии от Пенсионного фонда Украины, если вы определены таковым.

Как проверить возможность получения субсидии / Фото: ПФУ

Как подать упрощенное заявление на субсидию

Подача заявления на жилищную субсидию через интернет осуществляется в несколько этапов: