Украинцы смогли накопить 1 миллиард гривен "Национального кэшбэка"

Программа "Национальный кэшбек" начала действовать еще в сентябре 2024 года. К середине января украинцам удалось накопить почти 1 миллиард гривен, благодаря ей.

Каковы результаты действия программы "Национальный кэшбек" Сейчас программой пользуются около 4,7 миллиона граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики. Читайте также "Не должны питать иллюзий": что ждет развивающиеся, экономики, в течение следующих 25 лет Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Программа продолжает демонстрировать динамику роста – к ней присоединяется все больше граждан разных возрастных групп. Этому способствует также активное привлечение банков: с момента запуска программы их количество выросло вдвое – с 10 до 20. Ключевые цифры, относительно "Национального кэшбэка", по состоянию на 16 января 2025 года: сумма накопленного кэшбека достигла 1 миллиарда гривен;

выплачено было 388,4 миллиона гривен кэшбэка;

получить кэшбэк можно за 355 443 товаров;

в программе приняли участие 1 672 производителя;

65% украинцев, которые используют кэшбек – женщины, 35% – мужчины. Обратите внимание! По словам Свириденко, программа "Национального кэшбека" будет действовать до конца 2025 года.