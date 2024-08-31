Имеют ли украинские пенсионеры пенсию менее 3 тысяч гривен

Значительная часть украинцев имеет пенсию менее 3 тысяч гривен. По состоянию на 1 июля таких лиц 26,14% от общего количества.

Кому предоставляют такие выплаты

С 1 марта 2024 года вырос размер минимальной пенсии. Минимум, который может получать лицо, зависит от состояния здоровья количества приобретенного стажа и возраста.

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Минимальные выплаты менее 3 тысяч гривен имеют:

пенсионеры, которые не работают (без учета количества стажа) получают не менее 2 725 гривен;

пенсионеры в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно) – 2 980 гривен.

В то же время минимумы более 3 тысяч гривен предоставляются: