Имеют ли украинские пенсионеры пенсию менее 3 тысяч гривен
31 августа 2024, 12:08Читати новину українською
Источник:ПФУ
Значительная часть украинцев имеет пенсию менее 3 тысяч гривен. По состоянию на 1 июля таких лиц 26,14% от общего количества.
Кому предоставляют такие выплаты
С 1 марта 2024 года вырос размер минимальной пенсии. Минимум, который может получать лицо, зависит от состояния здоровья количества приобретенного стажа и возраста.
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Минимальные выплаты менее 3 тысяч гривен имеют:
- пенсионеры, которые не работают (без учета количества стажа) получают не менее 2 725 гривен;
- пенсионеры в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно) – 2 980 гривен.
В то же время минимумы более 3 тысяч гривен предоставляются:
- пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, которые приобрели полный страховой стаж 30/35 лет – 3 240 гривен;
- лицам от 80 лет, которые имеют страховой стаж 20/25 лет – 3 370 гривен;
- пенсионерам в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж – 30/35 лет – 3 370 гривен.