Кому надають такі виплати

З 1 березня 2024 року зріс розмір мінімальної пенсії. Мінімум, який може отримувати особа, залежить від стану здоров'я кількості набутого стажу та віку.

Читайте також Пільги про які мовчать: що пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Мінімальні виплати менш як 3 тисячі гривень мають:

пенсіонери, які не працюють (без урахування кількості стажу) отримують щонайменше 2 725 гривень;

пенсіонери віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно) – 2 980 гривень.

Водночас мінімуми понад 3 тисячі гривень надаються: