Кому надають такі виплати
З 1 березня 2024 року зріс розмір мінімальної пенсії. Мінімум, який може отримувати особа, залежить від стану здоров'я кількості набутого стажу та віку.
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Мінімальні виплати менш як 3 тисячі гривень мають:
- пенсіонери, які не працюють (без урахування кількості стажу) отримують щонайменше 2 725 гривень;
- пенсіонери віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно) – 2 980 гривень.
Водночас мінімуми понад 3 тисячі гривень надаються:
- пенсіонерам віком від 70 до 80 років, які набули повний страховий стаж 30/35 років – 3 240 гривень;
- особам від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років – 3 370 гривень;
- пенсіонерам віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років – 3 370 гривень.