Для прохождения отопительного сезона: сколько Украине следует закачать газа

Минимальный показатель нужного для Украины объема газа установлен на уровне 12,60 миллиарда кубометров газа. Однако пока есть только половина из этого уровня.

Сколько Украине необходимо закачать газа для прохождения зимы

Однако сезон закачки газа продолжается, и продлится до начала ноября, то есть фактически Украина имеет еще пять месяцев, рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар для 24 Канала.

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И если нынешний темп закачки сохранится, то Украина вот этот минимальный показатель в 12,60 миллиардов наполнит в газохранилища,

– сказал Михаил Гончар.

Однако несмотря на уровень минимального показателя газа, эксперт рекомендует запастись и закачать до 15 миллиардов кубометров газа. Он отметил, что мы сейчас потребляем в целом тот объем газа, который мы и добываем в год.

Тогда возникает вопрос: почему мы закупаем газ, если нам его хватает? Но ответ заключается в том, что потребление газа не несет соразмерный характер. Летом потребляется меньше, а зимой – пик потребления,

– объяснил Гончар.

Генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Андрей Урста заявил, что необходимый объем будет зависеть от ряда факторов, которые пока проблематично прогнозировать. В частности речь идет о динамике российских атак на газовую инфраструктуру и украинской способности устранять ее последствия.

Наш аналитический центр оценивает такую потребность в 14-15 миллиардов кубометров,

– отметил Андрей Урста.

Эти объемы позволят обеспечить покрытие спроса и создадут так называемый "запас" в 1,5-2 миллиардов кубометров. Они понадобятся на случай непредсказуемого роста потребностей в отборе.

По сравнению с европейскими газохранилищами, в Украине они заполнены всего на 22% от необходимого объемау. Однако все 100% заполнения украинцам не нужны, потому что за последнее десятилетие потребление газа существенно снизилось.

Важно! Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк уверен, что 50% заполнения на сегодня более чем достаточно.