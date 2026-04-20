Средства поступят уже через 7 дней: украинцы могут получить 2 тысячи гривен через Дію

Некоторые украинцы могут получить 2 тысячи гривен от государства в 2026 году. Эти средства можно оформить через мобильное приложение Дія и получить на счет уже через 7 дней.

На что можно потратить средства?

Речь идет о людях, которым исполнилось 40 лет. Государство выплачивает им средства по новой программе "Скрининг здоровья 40+" для прохождения медицинского обследования, отмечает Дия.

Программа "Скрининг здоровья" направлена на раннее выявление:

сердечно-сосудистых заболеваний;

сахарного диабета;

проблем психического здоровья.

Сейчас уже более 215 тысяч украинцев присоединились к программе, а непосредственно скрининг прошли почти 20 тысяч человек.

Обследование здоровья по программе включает три возможные проверки:

Анкетирование, во время которого врачи оценивают риски сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета 2-го типа и проблем ментального здоровья.

Лабораторные исследования, которые должны показать работу сердца, сосудов, почек.

Физикальное обследование, как включает измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и тому подобное.

Важно! Человек сам выбирает удобное медицинское учреждение для обследования. Главное, чтобы оно было участником программы. Перечень зарегистрированных клиник можно найти на сайте screening.moz.gov.ua.

Как оформить средства через Дію?

Самое первое условие для получения средств – возраст 40 лет. Приглашение на скрининг должно поступить человеку в приложении Дія на 30-й день после дня рождения, рассказала 24 Каналу заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

То есть если у вас день рождения, например, 1 января, уведомление о приглашении на скрининг вам поступит 31 января. Именно на 30-й день вы сможете подать заявление на получение средств в рамках программы скрининга здоровья,

– отметила чиновница.

Чтобы оформить средства, нужно сделать несколько шагов:

дождаться уведомления после 40 лет;

подтвердить свое участие в программе;

заказать Дія.Карту в приложении или использовать свою, если есть оформлена.

Уже через 7 дней на нее поступят 2 тысячи гривен. Эти можно использовать только на медицинское обследование в медицинских учреждениях, участвующих в программе. Получить наличными средства не получится.

Фото: Как получить 2 тысячи гривен через Дію / Министерство здравоохранения

Важно! Если мобильного приложения Дія у человека нет, он тоже может пройти обследование. Для этого необходимо заказать карту со специальным счетом в банке, поддерживающем программу. После этого нужно обратиться в ближайший ЦНАП, где уже администраторы помогут подать заявку и привязать счет для выплаты средств.

