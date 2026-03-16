Причин объяснять не захотели: словацкий оператор разорвал договор об аварийной помощи Украины

НЭК "Укрэнерго" получила официальное письмо от словацкого системного оператора, компании SEPS о прекращении действия Договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Поэтому договоренности официально станут недействительными уже в мае 2026 года.

Об этом проинформировали в Укрэнерго после ряда публичных заявлений со стороны Словакии.

Какие подробности расторжения договора?

Причины расторжения соглашения со стороны SEPS остались без официальных объяснений. В то же время Укрэнерго заявляет, что не нарушала условий сотрудничества и действовала в соответствии с принципами добрососедства и норм европейского права.

В компании подчеркивают, что это решение не будет иметь ощутимого влияния на украинских потребителей, ведь аварийная помощь из Словакии привлекалась редко и в незначительных объемах, а последний раз это было в январе этого года.

Также отмечается, что прекращение действия соглашения о взаимной аварийной поддержке не касается коммерческих поставок.

Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений,

– подчеркнули в компании.

