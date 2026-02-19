Угрозы из-за "Дружбы": останется ли Украина без топлива и как Венгрия и Словакия зависят от России

Венгрия и Словакия недавно заявили о прекращении поставок топлива на украинский рынок. А причиной стало якобы "политическое решение" Украины относительно остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Впрочем, влияние от такого запрета на рынок топлива в Украине называют малозаметным. Последствия от этого могут почувствовать, скорее, Венгрия и Словакия.

Кроме того, Украина может вполне на законодательном уровне прекратить транзит российской нефти из-за собственных национальных интересов.

24 Канал узнал, почему транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" важен для Венгрии и Словакии, почему обе страны не ищут альтернативных маршрутов поставки и почему угрозы о прекращении поставок венгерского и словацкого дизтоплива не повлияют на цены на топливо в Украине.

Почему Венгрия и Словакия могут прекратить поставлять дизтопливо в Украину?

Представитель МИД Украины Георгий Тихий напомнил журналистам во время брифинга 18 февраля, что из-за обстрелов инфраструктуры нефтепровода "Дружба", по состоянию на 27 января, транзит нефти через Украину в Венгрию был прекращен.

Соответственно, российская атака привела к повреждению критически важного оборудования вблизи города Броды на Львовщине. А венгерская сторона была проинформирована об этом в тот же день, когда произошла атака.

Зато недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба", поставки дизельного топлива в Украину будут прекращены.

В то же время премьер-министр Робер Фицо на этом фоне также объявил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекращает любой экспорт в Украину, а все, что там будет производиться, пойдет исключительно на внутренний рынок страны.

Евросоюз и себе давит на Украину по ремонту нефтепровода, пишут в Sky News. Там требуют установить четкий график восстановления инфраструктуры. Такое давление происходит из-за того, что Словакия и Венгрия обратились за помощью к Хорватии в поставках российской нефти, но страна отклонила этот запрос, заявив что она помогает финансировать войну.

В своем посте в X министр экономики Хорватии Анте Шушняр 16 февраля заявил, что они готовы способствовать обеспечению энергетической безопасности Венгрии и Словакии через нефтепровод, но для этого стоит отказаться от импорта российской нефти.

Впрочем, во время брифинга пресс-секретарей Еврокомиссии Анны Кайса Итконнен и Шивонн Мак-Гарри стало понятно, что Венгрия таки сможет импортировать российскую нефть хорватским нефтепроводом Adria, пока не завершится ремонт нефтепровода.

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко подтверждает для 24 Канала, что остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" на самом деле является именно техническим следствием повреждения узловой станции в городе Броды после российского обстрела, а не политическим решением со стороны Украины.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Это было вынужденно, поскольку обстрел нефтепровода "Дружба" в январе повредил критическую инфраструктуру. Кроме того, такие российские атаки приводят к опасности для жизни работников компании "Укртранснафта".

Кроме того, с правовой точки зрения остановка транзита соответствует всем международным нормам. В частности, статья 276 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС позволяет прерывать поставки энергоресурсов в случае угроз национальным интересам, к которым относятся и военные действия.

Здесь нет никакой политики. Это технические и правовые решения. Украина имеет полное право остановить этот транзит во время войны. Это полностью соответствует принципам ОБСЕ, устава ООН, в целом всем международным нормативным документам,

– отмечает Омельченко.

В то же время эксперт считает, что продолжение транспортировки российской нефти означает существенные финансовые поступления для страны-агрессора, которые за последние 4 года измеряются миллиардами. Поэтому необходимости в восстановлении транзита и дальнейшей эксплуатации нефтепровода в нынешних условиях он не видит.

Напоминаем! Ежегодно Россия может зарабатывать на транзите нефти через трубопровод "Дружба" ориентировочно 7 миллиардов долларов. За 4 года сумма могла составить от более 20 до 30 миллиардов долларов.

Почему угрозы Венгрии и Словакии пока только слова?

Интересно, что специалист в сфере энергетики Геннадий Рябцев отметил для 24 Канала, что о реальном прекращении поставок дизельного топлива из Венгрии можно было бы говорить только в случае официальных решений на уровне правительства страны.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея", главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований По состоянию на сейчас нет информации ни о рассмотрении, ни о принятии соответствующего постановления об ограничении экспорта нефтепродуктов в Украину.

Рябцев также обратил внимание, что заявления главы МИД страны следует рассматривать именно в контексте внутриполитической ситуации, в частности парламентских выборов, которые должны состояться уже 12 апреля этого года.

Соответственно, если венгерская партия "Фидес" (FIDESZ), которую возглавляет Виктор Орбан, проиграет, то он и его приспешники не только потеряют власть, но и могут сесть за решетку за коррупцию,

– добавляет эксперт.

Таким образом венгерская власть пытается любым образом изменить ситуацию, в частности через громкие заявления.

Заметьте! Кроме заявлений главы МИД Венгрии, о прекращении экспорта дизтоплива заявил в X и представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, который добавил, что, кроме запасов на 96 дней, дополнительно заказано компанией MOL 500 тысяч тонн российской нефти, которая будет доступна до середины марта, "если Хорватия будет придерживаться правил ЕС".

Может ли отсутствие венгерского и словацкого дизтоплива повлиять на цены на топливо в Украине?

Энергетический эксперт Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом заявил, что доля венгерского и словацкого дизеля в структуре рынка топлива Украины составляет всего 9%. Это вообще не критично.

Сергей Куюн Директор в Консалтинговой группе А-95 Нет пока никаких опасений относительно ситуации с топливом в стране. Единственное, что следует понимать, что потеря любого канала поставки не помогает рынку, но точно не убивает его.

Кроме того, как отмечает Куюн, Украина уже неоднократно имела прецеденты, когда поставки топлива были приостановлены со стороны Венгрии или Словакии в соответствии с различными причинами ранее.

В то же время, по словам Куюна, ни долгосрочного, ни краткосрочного ценового влияния на стоимость топлива в Украине от этой ситуации не будет. Украина имеет другие пути поставки топлива.

Мы спокойно можем переключиться на другие источники и будем везти топливо оттуда. Надо понимать, что раньше со стороны Венгрии или Словакии не было ни поблажек, ни дисконтов. Мы покупали это топливо по рыночным ценам, даже немного дороже,

– отмечает эксперт по рынку горючего.

По словам Сергея Куюна, Украина сейчас эти средства будет платить другим поставщикам, а потому дефицита не ожидается.

Омельченко также уверяет, что прекращение поставок дизеля из Венгрии и Словакии в Украину навредит в первую очередь именно странам, которые прекратили поставки. В частности, это может отразиться как на бизнесе, работающем в этой области, так и на бюджетных поступлениях.

Венгрия и Словакия потеряют деньги, ведь украинский рынок является премиальным для них. Таким образом, они потеряют возможность реализовывать и зарабатывать средства на украинском рынке,

– добавляет Владимир Омельченко.

Какие есть альтернативные поставки нефти и почему обе страны требуют именно российскую?

На самом деле Венгрия и Словакия в целом независимы от поставок российской нефти именно через нефтепровод "Дружба", говорит Омельченко.

Например, они могут пойти путем, который выбрала Чехия, а именно – получать нефть нероссийского происхождения из любой точки мира через хорватский порт "Омишаль" (Omisalj).

Еще раньше об этом говорила даже венгерская нефтегазовая компания MOL. Она заявляла, что альтернативным маршрутом является нефтепровод Adria (Адриатический трубопровод, – 24 Канал), который начинается на северо-западе Хорватии, а заканчивается в центральной Венгрии,

– объясняет эксперт.

То есть Венгрия и Словакия не хотят менять направления поставок, ведь имеют существенную выгоду от российской нефти, в частности, дисконт на нефть.

Они перерабатывают российскую нефть, которую покупают дешевле, а затем перерабатывают на своих нефтеперерабатывающих заводах, получая большие прибыли. На этом зарабатывают немало структур, которые близки к высшему политическому руководству этих двух государств, а именно Орбану и Фицо,

– отмечает Омельченко.

Интересно! Сейчас Венгрия и Словакия имеют запасы нефти более чем на 90 дней и не находятся в состоянии энергетического кризиса.

О важной роли в этой теме венгерской нефтегазовой компании MOL говорит и Рябцев. Сейчас компания владеет перерабатывающими мощностями как в Венгрии, так и в Словакии, и в значительной степени зависит именно от поставок российской нефти, в частности, через нефтепровод "Дружба".

Если будут случаи, когда частная венгерская компания будет пытаться сокращать поставки топлива, то возникнет вопрос, каким образом власти страны могут повлиять на решение частной компании, если нет официального документа?

– спрашивает Рябцев.

Кроме того, по словам эксперта, компания имеет все технические возможности диверсифицировать поставки и использовать альтернативные маршруты в случае необходимости.

Насколько Венгрия и Словакия зависят от российской нефти?

Венгрия и Словакия закупают российскую нефть в размере около 10 миллионов тонн в год. Таким образом, все свои потребности страны покрывали за счет именно российской нефти, объясняет Владимир Омельченко.