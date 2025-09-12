Укр Рус
Экономика Новости экономики Словакия может поддержать новый пакет санкций против России: Фицо назвал условия
12 сентября, 10:31
Словакия может поддержать новый пакет санкций против России: Фицо назвал условия

Валерия Моргун
Основні тези
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может поддержать новый пакет санкций против России.
  • Словакия требует урегулирования цен на электроэнергию и смягчения климатических норм ЕС для поддержки автопроизводителей и тяжелой промышленности.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может поддержать новый пакет санкций против России. Однако при определенных условиях.

Речь идет в частности об урегулировании цен на электроэнергию, а также смягчении климатических норм ЕС ради удовлетворения потребностей автопроизводителей и тяжелой промышленности.
 

 