Словаччина може підтримати новий пакет санкцій проти Росії: Фіцо назвав умови
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава може підтримати новий пакет санкцій проти Росії.
- Словаччина вимагає врегулювання цін на електроенергію та пом'якшення кліматичних норм ЄС для підтримки автовиробників та важкої промисловості.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава може підтримати новий пакет санкцій проти Росії. Однак за певних умов.
За яких умов Фіцо підтримає новий пакет санкцій проти Кремля?
Йдеться зокрема про врегулювання цін на електроенергію, а також пом'якшення кліматичних норм ЄС заради задоволення потреб автовиробників та важкої промисловості, передає 24 Канал з посиланням на спільну із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Читайте також Російська економіка в дуже поганому стані, – Стубб
Зокрема Фіцо заявив своїм колегам, що буде блокувати будь-які нові економічні обмеження, доки не отримає "більш реалістичних" пропозицій із Брюсселя щодо кліматичних цілей.
Скільки ще санкційних пакетів ми маємо ухвалити, щоб Росія змінила підхід до війни? Якщо 18 пакетів не спрацювали, 19-й не спрацює також,
– сказав Роберт Фіцо.
Він додав, що прагне гармонізувати жорсткі кліматичні цілі з потребами виробляти автомобілі не тільки у Словаччині, а й по всій Європі, а також із потребами важкої промисловості. Згідно зі слів словацького політика, жорсткі європейські кліматичні цілі не відповідають умовам реальності.
По-друге, я не підтримаю жодних нових санкційних пакетів, допоки Єврокомісія не висуне реальних пропозицій щодо цін на електроенергію в Європі,
– зазначив Роберт Фіцо.
Він визнав, що попередній, тобто 18-й пакет санкцій, який набув чинності у липні поточного року, також використав для просування власних вимог. Минулого разу Словаччина отримала певні гарантії щодо поставок газу.
Я сподіваюсь, що всі обіцянки будуть виконані,
– заявив Фіцо.
Зауважте! Словацький прем'єр вчергове сказав, що план RePower Europe – поступова відмова ЄС від викопного палива із Росії – є "величезною помилкою".
Що ще відомо про нові санкції проти Кремля?
Євросоюз планує узгодити новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Деякі обмеження Європейський Союз прагне узгодити з США.
Водночас ЄС має на меті розширити санкційний список. У цей список країни Європи прагнуть внести ще близько 2 600 російських осіб і компаній.
Крім того, Європейський суд відхилив апеляції щодо зняття санкцій з Віктора Януковича та Романа Абрамовича. До того ж син колишнього українського президента залишиться під санкціями.