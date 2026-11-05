Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл во Львов и встретился с Корецким: о чем договорились

5 ноября Словакия выделила Украине новые пакеты финансирования и спецтехнику для поддержки инфраструктуры. Партнеры профинансируют закупку генераторов, передадут 3 тепловоза и окажут поддержку в строительстве укрытий.

О соответствующих договоренностях объявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо во Львове. Встреча была посвящена практической поддержке гражданской инфраструктуры в условиях постоянных российских ударов.

Что вошло в пакет поддержки?

В частности, Братислава выделила 500 тысяч евро на срочные энергетические нужды. На эти средства планируется закупить 54 генератора, которые уже до конца месяца должны быть доставлены в Украину, в первую очередь для обеспечения прифронтовых областей.

Для нужд "Укрзализныцы" словацкая сторона согласилась передать 3 тепловоза, поскольку железнодорожная сеть постоянно подвергается вражеским атакам.

Также Словакия направит 300 тысяч евро коалиции по строительству гражданских укрытий, 200 тысяч евро – на медицинское оборудование для украинских больниц, а также готовит 15-й пакет нелетальной помощи.

Словакия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также наше движение к Европейскому Союзу. Нам важно слышать сильный голос солидарности в этих чрезвычайно сложных условиях, особенно слышать голос солидарности наших соседей,

– подытожил Сергей Корецкий.



Встреча Корецкого и Фицо / Фото со страницы премьер-министра Украины

Совместные образовательные проекты и граница

В ходе межправительственных консультаций чиновники также подписали ряд двусторонних документов. Украинский премьер-министр отметил, что среди них – соглашение о создании двуязычной украинско-английской гимназии в Словакии и словацко-английской гимназии в Украине, меморандум о подготовке кадров для атомной отрасли и договоренности о модернизации пограничной инфраструктуры вместе с запуском системы "еЧерга".

Также 5 ноября Украина получила очередной транш от ЕС на сумму более 4 миллиардов евро, часть которых будет направлена на оборону.