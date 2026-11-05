Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Львова й зустрівся з Корецьким: про що домовилися

Про відповідні домовленості оголосив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами перемовин зі словацьким колегою Робертом Фіцо у Львові. Зустріч стосувалася практичної підтримки цивільної інфраструктури в умовах постійних російських ударів.

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Що увійшло в пакет підтримки?

Зокрема, Братислава виділила 500 тисяч євро на термінові енергетичні потреби. За ці гроші очікується закупівля 54 генераторів, які вже до кінця місяця мають доставити в Україну, насамперед для забезпечення прифронтових областей.

Для потреб "Укрзалізниці" словацька сторона погодилася передати 3 тепловози, оскільки залізнична мережа постійно перебуває під ворожими атаками.

Також Словаччина спрямує 300 тисяч євро до коаліції з розбудови цивільних укриттів, 200 тисяч євро – на медичне обладнання для українських лікарень, а також готує 15-й пакет нелетальної допомоги.

Словаччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та наш рух до Європейського Союзу. Нам важливо чути сильний голос солідарності в цих надскладних умовах, особливо чути голос солідарності наших сусідів– підсумував Сергій Корецький.

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Зустріч Корецького та Фіцо / Фото зі сторінки прем'єр-міністра України

Спільні освітні проєкти та кордон

Під час міжурядових консультацій посадовці також підписали низку двосторонніх документів. Український прем'єр-міністр зазначив, що серед них – угода про створення двомовної українсько-англійської гімназії у Словаччині та словацько-англійської гімназії в Україні, меморандум щодо підготовки кадрів для ядерної галузі та домовленості про модернізацію прикордонної інфраструктури разом із запуском системи "єЧерга".

Також 5 листопада Україна отримала черговий транш від ЄС на понад 4 мільярди євро, частину з яких спрямують на оборону.