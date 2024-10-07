На случай блэкаута: Украина будет получать аварийную электроэнергию из Словакии

Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС. Более того, страна готова оказать необходимую аварийную поддержку Украине в случае необходимости.

Словакия готова оказать поддержку Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута. Об этом он сообщил во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Укринформ.

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Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии,

– рассказал Фицо.

При этом, по его словам, Словакия выступает за поддержку идеи интеграции Украины в единую энергетическую систему ЕС.

На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение. Понимаем, что основа вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас,

– сказал премьер-министр Словакии.

Фицо также сообщил, что Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины. В нем не будет летального оружия, но предусмотрена поддержка энергетической системы Украины.