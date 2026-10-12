Пенсия не придет автоматически: кому из украинцев следует обратиться в ПФУ

Чтобы пенсия начала поступать на только что открытый счет, пенсионеру необходимо самостоятельно уведомить Пенсионный фонд об открытии карты. Без актуальных банковских реквизитов и соответствующего заявления государство просто не будет знать, куда перечислять средства.

Почему пенсия не поступит на новую карту автоматически

Сообщить ПФУ об изменениях можно лично в ближайшем сервисном центре или через портал электронных услуг, что сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Для того чтобы перевести выплаты на новый счет онлайн, понадобится международный номер счета (IBAN) и квалифицированная электронная подпись (КЕП). Алгоритм действий прост:

Войти в личный кабинет.

Перейти в раздел "Внесение изменений в пенсионное дело".

Выбрать пункт с заявлением об изменении реквизитов для выплат и внимательно заполнить все поля.

Указать новый IBAN, подписать документ с помощью КЭП и отправить его на рассмотрение.

После этого можно отслеживать статус обработки заявки во вкладке "Мои обращения".

Сколько раз разрешено менять финансовое учреждение

Украинские пенсионеры не ограничены в выборе: менять уполномоченный банк для получения выплат можно неограниченное количество раз. Кроме того, закон позволяет вообще отказаться от карты в пользу доставки наличных через почту или, наоборот, перейти с почтового отделения на банковское обслуживание.

Любое из этих действий требует лишь официального уведомления ПФУ.

Особое внимание на эти правила стоит обратить тем пожилым людям, которые ранее получали свои пенсии через "Укрэксимбанк". Дело в том, что Пенсионный фонд прекратил перечисление пенсионных средств на счета в этом государственном учреждении. Поэтому всем клиентам этого банка необходимо как можно скорее открыть карту в другом уполномоченном банке и передать новые реквизиты в ПФУ.

Напомним, что пенсия поступает украинцам с 4 по 25 число. Однако четкой даты для всех людей не существует.