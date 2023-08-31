Имеет ли право жена погибшего военного на пенсию по потере кормильца

Жены, погибших на войне мужчин, имеют право на некоторые социальные выплаты. В частности, на пособие по потере кормильца, если военный потерял жизнь во время защиты Родины.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Пенсионные выплаты по потере кормильца предоставляются членам семьи, потерявшим обеспечивающее их лицо. При этом получатели таких выплат не могут самостоятельно себя обеспечивать. Речь идет о детях, студентах и людях с инвалидностью.

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На такие выплаты имеют право и жены военнослужащих, если их мужчины погибли во время военных действий и при этом в семье растет малолетний ребенок.

В случае, когда речь идет о женах военных, пенсия по потере кормильца назначается в независимости от возраста и трудоспособности лица. Условие состоит в том, что женщина не работает и не проходит военную службу. Как получить пенсию по потере кормильца Для получения этой выплаты, вы можете обратиться в ПФУ офлайн и через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Также заявку можно подать через "Дію". Чтобы оформить выплату, нужно предоставить: документы заявителя;

документы лица, требующего выплат;

документальное удостоверение смерти кормильца. Размер пенсии по потере кормильца исчисляется индивидуально и равен – 50% от выплат по возрасту погибшего. Размер пенсии по потере кормильца исчисляется индивидуально и равен – 50% от выплат по возрасту погибшего.

Выплаты будут поступать матери до того момента, пока ребенку не будет 8 лет.