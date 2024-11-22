Как изменится пенсионный возраст в Украине в 2025 году

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Для каждого возраста установлена своя норма стажа.

Какие изменения произойдут в 2025 году

"Поднимать" пенсионный возраст в 2025 году не будут. Однако, изменятся нормы стажа для каждого возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Кто из украинцев может получить пенсию по потере кормильца в 2024 году

В 2025 году минимально необходимое количество стажа будет таково:

для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет минимум будет составлять 32 года страхового стажа;

в 63 года – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Как будет меняться количество необходимого стажа

До 2028 требования к количеству необходимого стажа будут меняться. Для 60 лет этот показатель будет расти так:

в 2026 году нужно будет приобрести уже не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году - 34 года;

в 2028 году - 35 лет.

Для 63 лет:

в 2026 году необходимо будет иметь минимум 23 года страхового стажа;

в 2027 году - 24 года;

в 2028 году - 25 лет.

Обратите внимание! Показатель для 65 лет пока не будет меняться.