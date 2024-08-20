Если Россия ударит по ГТС и хранилищам, останутся ли украинцы без газа

Россияне активно обстреливают Украину, пытаясь поразить важную инфраструктуру. В частности, и объекты группы "Нафтогаз".

Могут ли поразить хранилища

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев уточнил, что Украина имеет важный актив – подземные газовые хранилища. Их общая емкость превышает 31 миллиард кубометров.

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Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нафтогаз" Украина пользуется максимум половиной этих хранилищ. Остальные традиционно предлагается нашим европейским партнерам и трейдерам, чтобы они хранили там газ.

В украинские хранилища было закачано ориентировочно 2,5 миллиарда кубов от европейских трейдеров в прошлом году. Это значительное достижение, особенно во время войны.

Сами хранилища находятся глубоко под землей, до трех тысяч метров глубиной – их повредить невозможно. Риск заключается в потере или повреждении определенной части так называемой наземной инфраструктуры, на которую и пришлись основные удары весной. Но группа Нафтогаз в лице предприятия Укртрансгаз постоянно занимается развитием защитных сооружений,

– уточняет Чернышов.

Обратите внимание! Украинские подземные газовые хранилища – крупнейшие в Европе.