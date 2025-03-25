Цены на газ в Европе падают: какая связь с переговорами по Украине

В Европе зафиксировано снижение цен на газ, поскольку рынок ожидает итогов 12-часовых переговоров между представителями США и России в Саудовской Аравии. Как закончила зимний отопительный сезон, читайте далее.

Как изменились цены на газ в Европе

Издание Bloomberg пишет, что газовые трейдеры следят за прогрессом прекращения огня, которое инициирует Дональд Трамп, надеясь на возобновление поставок российского газа в Европу, передает 24 Канал. Поэтому, фьючерсы на нефть снизились на 1,8% после незначительного повышения накануне.

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Сезонные цены до сих пор не дают рыночных стимулов для закачки газа в хранилища летом. Существует вероятность, что в начале сезона закачка будет происходить медленно, поскольку трейдеры ожидают ценовой коррекции или увеличения предложения на рынке.

Интересно! 17 марта цены на газ снизились благодаря прогнозам погоды и запланированным переговорам между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, что улучшили баланс поставок в регионе.