Украина сэкономит сотни миллионов долларов из-за снижения комиссий от МВФ

МВФ, принял решение, которое уменьшит выплаты по государственному долгу. Это позволит Украине сэкономить много миллионов долларов из бюджета.

Украина сэкономит деньги

МВФ решил уменьшить свои комиссии, которые влияют на стоимость ресурсов для стран, которые развиваются, и которые имеют программы финансирования от фонда. Изменения стоит ждать уже с ноября.

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В сложных глобальных условиях и в период высоких процентных ставок наши государства-члены достигли консенсуса по всеобъемлющему набору мер, который существенно снижает стоимость заимствований, позволяя одновременно сохранить финансовые возможности МВФ для оказания поддержки странам, которые в ней нуждаются. Утвержденные меры снизят стоимость заимствований, которые МВФ предоставляет государствам-членам, на 36%, или примерно на 1,2 миллиарда долларов в год,

– сказала директор-распорядитель МФВ Кристалина Георгиева.

Это может свидетельствовать о том, что в 2026 финансовом году количество стран, с которых будут взиматься дополнительные сборы, упадет до 13. Сейчас таких стран 20.

Наши общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ уменьшатся где-то на 130 миллионов гривен. Принимая во внимание будущие транши МВФ по действующей программе, эффект на следующие пять лет – 650 – 700 миллионов долларов,

– добавила она.

Напомним! МВФ не изменил своих прогнозов относительно дефицита финансирования Украины в 2025 году, который составит 26 миллиардов долларов.