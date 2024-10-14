Україна зекономить гроші

МВФ вирішив зменшити свої комісії, які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, і які мають програми фінансування від фонду. Зміни варто чекати вже з листопада.

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У складних глобальних умовах і в період високих процентних ставок наші держави-члени досягли консенсусу щодо всеосяжного набору заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, дозволяючи водночас зберегти фінансові можливості МВФ для надання підтримки країнам, які її потребують. Затверджені заходи знизять вартість запозичень, які МВФ надає державам-членам, на 36%, або приблизно на 1,2 мільярда доларів на рік,

– сказала директорка-розпорядниця МФВ Крісталіна Георгієва.

Це може свідчити про те, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, впаде до 13. Нині таких країн 20.

Наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на 130 мільйонів гривень. Беручи до уваги майбутні транші МВФ за чинною програмою, ефект на наступні п'ять років – 650 – 700 мільйонів доларів,

– додала вона.

Нагадаємо! МВФ не змінив своїх прогнозів щодо дефіциту фінансування України у 2025 році, який становитиме 26 мільярдів доларів.