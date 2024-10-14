Украина сэкономит деньги

МВФ решил уменьшить свои комиссии, которые влияют на стоимость ресурсов для стран, которые развиваются, и которые имеют программы финансирования от фонда. Изменения стоит ждать уже с ноября.

Читайте также Цена 300 долларов: сколько гривен получится, если обменять

В сложных глобальных условиях и в период высоких процентных ставок наши государства-члены достигли консенсуса по всеобъемлющему набору мер, который существенно снижает стоимость заимствований, позволяя одновременно сохранить финансовые возможности МВФ для оказания поддержки странам, которые в ней нуждаются. Утвержденные меры снизят стоимость заимствований, которые МВФ предоставляет государствам-членам, на 36%, или примерно на 1,2 миллиарда долларов в год,

– сказала директор-распорядитель МФВ Кристалина Георгиева.

Это может свидетельствовать о том, что в 2026 финансовом году количество стран, с которых будут взиматься дополнительные сборы, упадет до 13. Сейчас таких стран 20.

Наши общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ уменьшатся где-то на 130 миллионов гривен. Принимая во внимание будущие транши МВФ по действующей программе, эффект на следующие пять лет – 650 – 700 миллионов долларов,

– добавила она.

Напомним! МВФ не изменил своих прогнозов относительно дефицита финансирования Украины в 2025 году, который составит 26 миллиардов долларов.