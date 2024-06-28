Уменьшение размера пенсии: почему так происходит

Некоторые пенсионеры замечают, что со временем их пенсионные выплаты стали меньше. Так действительно может произойти при определенных условиях.

Почему снижают пенсию

Сергей Коробкин рассказал для 24 Канала, что есть случаи, когда пенсионерам урезают выплаты. Это может быть связано с несвоевременным обновлением информации в ПФУ о трудоустройстве.

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Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Прежде всего надо разбираться что там с пенсионным делом и почему Пенсионный фонд так сделал. В то же время иногда решение об уменьшении выплат становится понятным и логичным.

Что еще может случиться

Также может возникнуть "путаница" с автоматическим перерасчетом для работающих пенсионеров,. Например в этом году перерасчет их выплат осуществили еще в апреле, но свои выплаты они получили только в июне.

Допустим, пенсия увеличилась на 200 гривен, и человеку в июне добавили к основной пенсии где-то 600 гривен: 200 гривен за апрель, долг, который сформировался в мае, – это еще 200 гривен и плюс еще одни 200 гривен. В июле же лицо получит уже чистый размер пенсии без доплат, то есть размер будет на 200 гривен больше, чем в мае, но меньше, чем в июне. При таких условиях может показаться, что пенсия якобы уменьшилась,

– сказал Коробкин.

Когда пенсионер считается таким, что не работает, его выплата будет расти с повышением прожиточного минимума. Однако это не касаются работающих лиц, потому что для перерасчета их пенсий применяется старый уровень прожиточного минимум, пока они не уволятся.

Поэтому человек пошел работать, а считался таким, что не работает. Его пенсию немного увеличили. Проходит время и Пенсионный фонд делает верификацию, во время которой выясняется, что человек работает уже год. Таким образом оказывается определенная переплата, которую автоматически с человека снимают. Соответственно размер пенсии уменьшается разово, или в течение нескольких месяцев,

– говорит эксперт по вопросам пенсионного обеспечения.

О трудоустройстве пенсионерам стоит сообщать ПФУ заблаговременно, чтобы потом не получить сокращенные выплаты.