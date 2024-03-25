Что нужно знать для получения социальной пенсии: важные нюансы

Лица, которые достигли пенсионного возраста, но не приобрели достаточного страхового стажа, имеют право на получение социальной пенсии в Украине.

Как получить социальную пенсию в Украине

Для назначения временной финансовой необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания

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Чтобы оформить такую выплату, нужно иметь при себе следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, который удостоверяет регистрацию лица в ГРФОПП;

справку ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;

копию решения о назначении опекуна (для того, кого признано недееспособным).

Какой размер социальной пенсии в Украине Социальная пенсия является разницей между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода. Сумма составляет не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц 3 028 гривен.

Когда назначают социальную пенсию

Временную помощь или социальную пенсию по возрасту могут получать украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа. Выплаты можно оформить после достижения 65 лет.

Получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа.

При этом, социальную пенсию нельзя получить в ряде случаев:

если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

лицо получает пенсию, социальную помощь, работает;

кто-то из членов семьи лица в течение года перед обращением за социальной пенсией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен;

выборочная проверка выявила дополнительные источники доходов, не указанные в декларации - сдача в аренду жилого помещения, заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира, общая площадь которой превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.

Социальную пенсию могут назначить несмотря на вышеупомянутые обстоятельства, если в семье есть лицо с инвалидностью.