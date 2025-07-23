Как получить социальную пенсию в Украине и нужен ли стаж

Из-за нехватки стажа некоторые украинцы не могут выйти на пенсию по возрасту. В таком случае им предусмотрена социальная помощь от государства.

Сколько стажа нужно для получения социальной пенсии?

Пенсионный возраст в Украине наступает с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Август можно встретить без пенсии: почему выплаты могут прекратить

Чтобы получать пенсию по возрасту, нужно иметь

в 60 лет – 32 года страхового стажа;

в 63 года – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Те украинцы, которые достигли 65 лет и не имеют достаточно стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию.

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Но есть ограничение - выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен).

Как оформить социальную пенсию?

Для оформления социальной пенсии нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с соответствующим заявлением и предоставить:

паспорт и идентификационный код;

справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

Социальная пенсия пересматривается каждые 6 месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.