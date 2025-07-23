Как получить социальную пенсию в Украине и нужен ли стаж
- Украинцы с недостаточным стажем могут получить социальную помощь, если достигли 65 лет.
- Для оформления необходимо обратиться в органы соцзащиты с соответствующими документами, а размер пенсии зависит от прожиточного минимума и доходов семьи.
Из-за нехватки стажа некоторые украинцы не могут выйти на пенсию по возрасту. В таком случае им предусмотрена социальная помощь от государства.
Сколько стажа нужно для получения социальной пенсии?
Пенсионный возраст в Украине наступает с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Чтобы получать пенсию по возрасту, нужно иметь
- в 60 лет – 32 года страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Те украинцы, которые достигли 65 лет и не имеют достаточно стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию.
Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Но есть ограничение - выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен).
Как оформить социальную пенсию?
Для оформления социальной пенсии нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с соответствующим заявлением и предоставить:
- паспорт и идентификационный код;
- справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;
- копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.
Социальная пенсия пересматривается каждые 6 месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.