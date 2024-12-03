Какой размер социальной пенсии в декабре и как ее получить

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого страхового стажа для назначения пенсии, могут получать социальную пенсию. Выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кто имеет право на социальную пенсию

С 1 января 2024 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если в 60 лет стажа недостаточно, пенсия будет предоставляться в 63 года при условии наличия хотя бы 21 года стажа.

Для лиц старше 65 лет, которые имеют от 15 до 21 года страхового стажа, предусмотрена пенсия по возрасту. Если же стаж меньше 15 лет, то на 65 году жизни человек получит социальную пенсию, вместо пенсии по возрасту.

Заметьте! Ежегодно требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет будут расти. Этот процесс продлится до 2028 года, когда для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Размер социальной пенсии в декабре 2024 года

Размер социальной пенсии в декабре 2024 года определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Важно! Однако выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).

Социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев, учитывая изменения в имущественном состоянии и среднемесячный совокупный доход.

Как оформить социальную пенсию

Чтобы получать временную государственную помощь, нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания.

Для назначения социальной пенсии лицам без достаточного пенсионного стажа необходимо подать следующие документы:

Заявление;

Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

Справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

Декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть месяцев;

Копию решения о назначении опекуна (для лиц, которых признаны недееспособными).

Обратите внимание! Есть случаи, когда социальная пенсия не назначается. Однако социальная помощь может быть назначена вопреки этим ограничениям по решению комиссии, если в составе семьи есть человек с инвалидностью.