Как получать социальную пенсию в 60 лет и что для этого нужно

Если человек хочет выйти на пенсию в 60 лет, но не имеет достаточного страхового стажа, можно получать социальную пенсию. Для получения такой выплаты надо соответствовать нескольким требованиям.

Кто имеет право на социальную пенсию

Социальная пенсия назначается гражданам, которым исполнилось 60 лет и которые не приобрели минимальный страховой стаж (в 2025 году это 32 года для лиц, достигших пенсионного возраста), передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Есть еще два важных критерия для получения такой пенсии пенсии. Важно, чтобы лицо:

не получало других видов пенсий;

находилось в сложных материальных условиях и не имеют других источников для существования.

Заметьте! Размер социальной пенсии для лиц без страхового стажа определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2 361 гривну) и средним доходом на одного человека в семье за последние 6 месяцев. При этом максимальная выплата не может превышать 3 028 гривен, то есть 100% прожиточного минимума для трудоспособных.

Какие документы нужны

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Идентификационный код (РНОКПП).

Справка о составе семьи и месте проживания.

Документ об отсутствии других доходов (могут запросить справку из ГНС).

Выписка из трудовой книжки (если есть).

Справка из Пенсионного фонда об отказе в назначении пенсии по возрасту из-за отсутствия стажа.

Обратите внимание! Заявление можно подать в Управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания, а также через ЦНАП или в электронном формате.