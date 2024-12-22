Какую социальную помощь можно будет получить в 2025 году

В 2025 году запланировано выделение средств на социальную поддержку уязвимых категорий населения, среди которых пенсионеры, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и другие.

Социальная помощь пенсионерам в 2025 году

Пенсионеры в Украине получат доступ к различным видам поддержки, сообщает 24 Канал.

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В частности:

доплаты для одиноких лиц в возрасте от 80 лет;

финансовая помощь от ООН для пенсионеров с доходом менее 3 250 гривен, проживающих в зонах боевых действий;

временная помощь от государства для лиц с недостаточным страховым стажем.

Обратите внимание! Также предусмотрена социальная пенсия для тех, кто не имеет необходимого стажа. Ее размер будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.

В 2024 году условия выхода на пенсию для украинцев зависят от страхового стажа:

в 60 лет – при наличии не менее 31 года стажа;

в 63 года – при условии 21 года стажа;

в 65 лет – если стаж составляет 15 лет.

Обратите внимание! Для лиц с меньшим стажем, чем 15 лет, предусмотрена возможность получения социальной пенсии.

Поддержка внутренне перемещенных лиц

В 2025 году Министерство социальной политики продолжит оказывать помощь уязвимым категориям населения, среди которых пенсионеры, люди с инвалидностью и лица с низкими доходами.

ВПЛ также будут получать помощь:

2 000 гривен на одного человека;

3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Заметьте! Министерство работает над внедрением более универсальных механизмов поддержки для этих групп.