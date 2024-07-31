Какая есть социальная помощь для пожилых людей

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты к пенсии, однако такая социальная помощь доступна не всем. Кто может ее получать, читайте далее.

Социальная помощь от ООН

Пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, имеют право на получение соцпомощи от ООН. Чтобы получить дополнительную финансовую помощь в рамках проекта, пенсионеры должны соответствовать следующим условиям:

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получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;

проживать на территориях активных или возможных боевых действий;

не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.

Соцпомощь на уход

! Перечень получателей выплат составляется на основе данных из баз ПФУ. Выплаты производятся автоматически, без необходимости в любом личном обращении.

В то же время одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. В 2024 году эта доплата составляет 944 гривны.

! Доплата начисляется только после личного обращения пенсионера в соответствующие органы. Для этого необходимо подать заявление и предоставить документы, подтверждающие ухудшение здоровья.