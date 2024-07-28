Вообще без пенсии: кто на старости будет получать только соцпомощь

Некоторые украинцы на старости не получат права на пенсию. В таком случае государство будет выплачивать для них социальную помощь.

Какой размер социальной помощи

Социальную помощь будут получать пенсионеры, которые наработали менее 15 лет страхового стажа до 65-летнего возраста.

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Соцпомощь составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (это 2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

Какие документы понадобятся для оформления

Сумма не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен. Ее пересчитывают каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Чтобы оформить соцпомощь, нужно обратиться в местные органы социальной защиты. При себе нужно иметь: