Кто из пенсионеров будет получать социальную помощь вместо пенсии

В Украине пенсионный возраст зависит от страхового стажа и составляет 60, 63 или 65 лет. В 2024 году этот стаж варьируется от 15 до 31 года.

Размер социальной помощи

Если человек имеет менее 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет он будет получать социальную помощь вместо пенсии.

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Для определения размера социальной помощи учитываются два фактора:

разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, что составляет 2 361 гривну;

среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Обратите внимание! Максимальный размер социальной помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3 028 гривен.

Какие документы нужны для оформления выплат

Для получения социальной помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. Вам понадобятся следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

декларация о доходах и имущественном состоянии, заполненная на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев.

Важно! Размер социальной помощи пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном доходе.