Розмір соціальної допомоги

Якщо людина має менше ніж 15 років стажу, то у віці 65 років вона отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії.

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Для визначення розміру соціальної допомоги враховуються два фактори:

різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, що становить 2 361 гривню;

середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Зауважте! Максимальний розмір соціальної допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 гривень.

Які документи потрібні для оформлення виплат

Для отримання соціальної допомоги необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання. Вам знадобляться такі документи:

заява;

паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідка з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан, заповнена на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців.

Важливо! Розмір соціальної допомоги переглядається кожні шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному доході.