Что будет с зарплатами и пенсиями украинцев в 2023 году: Шмыгаль сделал заявление

Премьер-министр Украины констатировал, что государства-партнеры продолжают оказывать нам мощную финансовую помощь. Это поможет бюджету нашей страны в будущем году покрыть социальные выплаты.

Президент Европарламента написала, что орган принял решение о предоставлении нашему государству финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Глава правительства отметил, как это поможет Украине в следующем году.

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Как государства-союзники финансируют соцвыплаты

Денис Шмыгаль сказал, что надежными партнерами Украины являются Канада и страны Евросоюза. Благодаря этим государствам в украинском бюджете будут деньги на социальные выплаты, в том числе зарплаты и пенсии. Важно, что кроме ЕС помощь Украине выделили США в размере 4,5 миллиарда долларов на социальные программы.

В общем, от американских партнеров в этом году мы уже получили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают нам укрепить экономику и обеспечить предоставление основных государственных услуг,

– отметил он.

Также следует упомянуть правительство Канады, которое выпустит в 2023 году пятилетние облигации Ukraine sovereignty bonds. Они помогут Украине профинансировать первоочередные расходы, в том числе социальные.

Даже Венгрия помогает Украине

Напомним, что при принятии решения о предоставлении Украине 18 миллиардов евро помощи – эту инициативу поддержала также Венгрия, которую часто обвиняют в пророссийской позиции. Американское издание Reuters отмечает, что в рамках пакета поддержки именно Будапешт предоставит нашему государству 187 миллионов евро.

Заметим, что поддержка Венгрией такого решения достаточно неожиданна, ведь недавно стало известно, что Будапешт начинает сотрудничать с Тегераном, который поставляет России вооружение и всячески поддерживает войну против Украины.

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