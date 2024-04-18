Украинские беженцы в ЕС: какие размеры социальных выплат они получают

Страны ЕС предоставляют украинским беженцам денежную помощь на проживание, но и иногда на аренду жилья. Однако ее размеры существенно отличаются в зависимости от страны, которая предоставила убежище.

Украинские беженцы в ЕС

Согласно последним официальным данным Евростата, больше всего украинских граждан оказалось в Германии, Польше, Чехии, Италии и Франции. В свою очередь, размеры социальной помощи, предоставляемой этими странами, варьируется от 150 до 600 евро на человека.

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Таким образом, ситуация в зависимости от страны является следующей:

Германия – 1,2 миллиона украинских беженцев

Благодаря значительной социальной поддержке Германия принимает почти треть украинских беженцев в ЕС. Программа Bürgergeld расширяет свои возможности и оказывает помощь как местным немцам, так и украинцам, пользующихся статусом временной защиты.

С 1 января 2024 года стандартные размеры этой помощи следующие:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро – около 23 658 гривен;

в семейной паре на одного партнера – 506 евро – около 21 262 гривен;

взрослые в учреждениях – 451 евро – около 18 951 гривна;

подростки 14–17 лет – 471 евро – около 19 792 гривен;

дети 6–13 лет – 390 евро – около 16 388 гривен;

дети в возрасте до 5 лет – 357 евро – около 15 001 гривна.

Польша – 957 тысяч украинских беженцев

Кроме того, Центр занятости также предоставляет дополнительную финансовую поддержку в размере 750-850 евро на человека (около 31 516 – 35 718 гривен) для оплаты аренды жилья.

Беженцы в Польше имеют возможность получить единовременное пособие от правительства в размере 300 злотых – около 2900 гривен на каждого человека.

Эта финансовая поддержка предоставляется двум категориям украинцев:

тем, кто прибыл на территорию Польши от 24 февраля 2022 года и легально находится на территории страны;

тем, кто получил польский идентификационный номер PESEL.

Чехия – 385 тысяч украинских беженцев

Польша также ввела программу помощи семьям украинцев, которые прибыли в страну после 23 февраля 2022 года. По инициативе "Семья 800+", украинская семья имеет возможность получить помощь в размере 800 злотых, около 7 729 гривен, на каждого ребенка ежемесячно.

С 1 сентября 2024 года Чехия меняет условия помощи украинским беженцам: продолжительность аренды бесплатного жилья для всех категорий сокращается со 150 до 90 дней.

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, гуманитарная помощь для украинских беженцев в первые 150 дней составляет:

3 490 крон – около 5 816 гривен – для детей в возрасте до 6 лет;

4 188 крон – около 6 979 гривен – для детей в возрасте от 6 до 10 лет;

5 235 крон – 8 724 гривен – для детей с инвалидностью;

4 860 крон – 8 099 гривен – для взрослых;

7 290 крон – 12 149 гривен – для лиц с инвалидностью.

При этом, поддержка жилья для украинских граждан составляет 2 400 чешских крон в месяц на одного человека, что равняется около 3 999 гривен. В случае проживания в специально зарегистрированных квартирах сумма увеличивается до 3 000 крон на человека, эквивалентно 4 999 гривнам.

Максимальная сумма помощи для семей, состоящих из 5 человек и более, составляет – 15 000 крон – около 24 998 гривен.

Италия – 164 тысячи украинских беженцев

Беженцам из Украины в Италии предоставляется ежемесячная финансовая поддержка в размере 300 евро – около 12 606 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Кроме того, родители детей до 18 лет могут получить дополнительную помощь в размере 150 евро – около 6 303 гривен на каждого ребенка.

Франция – 64 тысячи украинских беженцев

Для получения указанных выплат заявители должны проживать в частном жилье не менее десяти дней в месяц. Кроме того, беженцам нужно обновлять разрешение на временное проживание каждые шесть месяцев.

Во Франции получить гуманитарную помощь в форме продовольственных наборов, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и доступ к бесплатному образованию, включая школы и детские сады.

При этом, базовая помощь для беженцев устанавливается на уровне 6,8 евро, около 294 гривен, в день или около 204 евро – 8 572 гривны – в месяц. В то же время:

для семьи из двух человек поддержка составляет 10,2 евро, около 420 гривен, в день;

для троих – 13,6 евро, около 547 гривен;

для четырех – 17 евро, около 715 гривен.

Украинские беженцы имеют возможность воспользоваться возмещением расходов на аренду жилья через фонд поддержки семей CAF, который частично покрывает расходы на жилье, обычно направляя выплаты непосредственно арендодателю.