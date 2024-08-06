Какая социальная помощь возможна для пенсионеров в 2024 году

Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты, но они доступны не для всех. Соцвыплаты для людей пенсионного возраста зависят от стажа человека, состояния здоровья и других факторов.

Кто может получить дополнительные выплаты

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья, могут оформить ежемесячную доплату к пенсии.

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Для этого необходимо лично обратиться в соответствующие органы с заявлением и документами, подтверждающими ухудшение здоровья.

Помощь от ООН для пенсионеров

Размер доплаты на уход составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году это 944 гривны, поскольку прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

Пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, могут получить надбавку от ООН. Эта доплата начисляется автоматически при условии:

проживания в потенциальных или активных зонах боевых действий;

отсутствия выплат для ВПЛ и помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Временная государственная социальная помощь

Лица, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для получения пенсионной выплаты, могут получить временную государственную помощь.

Для этого необходимо подать заявление и пакет документов в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Во время военного положения и в течение одного месяца после его завершения выплата помощи не прекращается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра.