Пенсия, субсидия и другие выплаты: что изменится украинцам в октябре

6 октября 2023, 10:32
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В октябре некоторые украинцы смогут получить дополнительные выплаты от государства. Однако это касается только тех, кто отвечает определенным условиям.

Что будет с пенсиями

Размер пенсий в октябре менять не будут, однако некоторые, как всегда, получат свои ежемесячные надбавки. В первую очередь речь идет о доплатах по возрасту, которые выглядят так:

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  • в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 579 гривен.

Также свои доплаты в размере 837 гривен получат люди с особыми обстоятельствами:

  • лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;
  • нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;
  • пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

Изменятся ли субсидии

Размер субсидий определяется индивидуально для каждой семьи, однако в октябре, с началом отопительного сезона они несколько возрастут. Так происходит каждый год, поэтому особых изменений ждать не стоит.

Напомним! На субсидию могут претендовать семьи, в которых плата за коммунальные услуги составляет более 15% от их среднего совокупного дохода.

Перед началом зимнего сезона некоторым украинцам нужно будет самостоятельно переоформить выплаты:

  • тем, кто подавал заявление о прекращении субсидии и пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желает получать жилищную субсидию;
  • тем, у кого изменился состав зарегистрированных лиц, социальное положение.

Выплаты могут вообще не предоставить, если:

  • зафиксировано приобретение нового автомобиля или недвижимости;
  • у кого-то из семьи наличествует банковский депозит более чем на 100 тысяч гривен;
  • кто-то из семьи не работает учится и при этом не имеет статуса безработного;
  • есть долг за коммуналку.

Какие еще выплаты ждут украинцев

Также доплату получат пенсионеры в статусе ВПЛ, которые по своей вине ранее недополучили выплаты – 2 093 гривны.

От ООН надбавки ждут пенсионеров, проживающих в прифронтовых зонах. В частности:

  • есть ВПЛ, проживающий на территориях активных или возможных боевых действий;
  • получает пенсионные выплаты менее 3 000 гривен в месяц;
  • не получал с начала года дополнительных денежных выплат от международных организаций.
Обратите внимание! Такая выплата не может быть менее 100 гривен. Ее размер составляет разница между пенсией человека и 3 тысячами гривен.

Украинцы, не получившие свои выплаты 24 августа, смогут их забрать до 1 ноября. К ним относятся:

  • ветераны войны;
  • члены семей погибших защитников Украины;
  • ветераны войны, которые получили соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно.

Чтобы получить пособие в размере от 450 до 3 100 гривен ко Дню Независимости нужно обратиться к:

  • территориального органа ПФУ по задекларированному месту жительства;
  • ЦНАП с предоставлением соответствующего удостоверения и данных о текущем счете, открытый в уполномоченном банке.
Автор: Тетяна Стельмах