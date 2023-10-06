Пенсия, субсидия и другие выплаты: что изменится украинцам в октябре
В октябре некоторые украинцы смогут получить дополнительные выплаты от государства. Однако это касается только тех, кто отвечает определенным условиям.
Что будет с пенсиями
Размер пенсий в октябре менять не будут, однако некоторые, как всегда, получат свои ежемесячные надбавки. В первую очередь речь идет о доплатах по возрасту, которые выглядят так:
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- в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Также свои доплаты в размере 837 гривен получат люди с особыми обстоятельствами:
- лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;
- нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;
- пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.
Изменятся ли субсидии
Размер субсидий определяется индивидуально для каждой семьи, однако в октябре, с началом отопительного сезона они несколько возрастут. Так происходит каждый год, поэтому особых изменений ждать не стоит.Напомним! На субсидию могут претендовать семьи, в которых плата за коммунальные услуги составляет более 15% от их среднего совокупного дохода.
Перед началом зимнего сезона некоторым украинцам нужно будет самостоятельно переоформить выплаты:
- тем, кто подавал заявление о прекращении субсидии и пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желает получать жилищную субсидию;
- тем, у кого изменился состав зарегистрированных лиц, социальное положение.
Выплаты могут вообще не предоставить, если:
- зафиксировано приобретение нового автомобиля или недвижимости;
- у кого-то из семьи наличествует банковский депозит более чем на 100 тысяч гривен;
- кто-то из семьи не работает учится и при этом не имеет статуса безработного;
- есть долг за коммуналку.
Какие еще выплаты ждут украинцев
Также доплату получат пенсионеры в статусе ВПЛ, которые по своей вине ранее недополучили выплаты – 2 093 гривны.
От ООН надбавки ждут пенсионеров, проживающих в прифронтовых зонах. В частности:
- есть ВПЛ, проживающий на территориях активных или возможных боевых действий;
- получает пенсионные выплаты менее 3 000 гривен в месяц;
- не получал с начала года дополнительных денежных выплат от международных организаций.
Украинцы, не получившие свои выплаты 24 августа, смогут их забрать до 1 ноября. К ним относятся:
- ветераны войны;
- члены семей погибших защитников Украины;
- ветераны войны, которые получили соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно.
Чтобы получить пособие в размере от 450 до 3 100 гривен ко Дню Независимости нужно обратиться к:
- территориального органа ПФУ по задекларированному месту жительства;
- ЦНАП с предоставлением соответствующего удостоверения и данных о текущем счете, открытый в уполномоченном банке.