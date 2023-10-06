Пенсия, субсидия и другие выплаты: что изменится украинцам в октябре

В октябре некоторые украинцы смогут получить дополнительные выплаты от государства. Однако это касается только тех, кто отвечает определенным условиям.

Что будет с пенсиями

Размер пенсий в октябре менять не будут, однако некоторые, как всегда, получат свои ежемесячные надбавки. В первую очередь речь идет о доплатах по возрасту, которые выглядят так:

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в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также свои доплаты в размере 837 гривен получат люди с особыми обстоятельствами:

лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;

нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;

пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

Изменятся ли субсидии

Размер субсидий определяется индивидуально для каждой семьи, однако в октябре, с началом отопительного сезона они несколько возрастут. Так происходит каждый год, поэтому особых изменений ждать не стоит.

На субсидию могут претендовать семьи, в которых плата за коммунальные услуги составляет более 15% от их среднего совокупного дохода.

Перед началом зимнего сезона некоторым украинцам нужно будет самостоятельно переоформить выплаты:

тем, кто подавал заявление о прекращении субсидии и пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желает получать жилищную субсидию;

тем, у кого изменился состав зарегистрированных лиц, социальное положение.

Выплаты могут вообще не предоставить, если:

зафиксировано приобретение нового автомобиля или недвижимости;

у кого-то из семьи наличествует банковский депозит более чем на 100 тысяч гривен;

кто-то из семьи не работает учится и при этом не имеет статуса безработного;

есть долг за коммуналку.

Какие еще выплаты ждут украинцев

Также доплату получат пенсионеры в статусе ВПЛ, которые по своей вине ранее недополучили выплаты – 2 093 гривны.

От ООН надбавки ждут пенсионеров, проживающих в прифронтовых зонах. В частности:

есть ВПЛ, проживающий на территориях активных или возможных боевых действий;

получает пенсионные выплаты менее 3 000 гривен в месяц;

не получал с начала года дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Такая выплата не может быть менее 100 гривен. Ее размер составляет разница между пенсией человека и 3 тысячами гривен.

Украинцы, не получившие свои выплаты 24 августа, смогут их забрать до 1 ноября. К ним относятся:

ветераны войны;

члены семей погибших защитников Украины;

ветераны войны, которые получили соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно.

Чтобы получить пособие в размере от 450 до 3 100 гривен ко Дню Независимости нужно обратиться к: