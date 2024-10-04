Германия сократит социальные выплаты: кого это коснется

Новый законопроект, разработанный немецким правительством, предусматривает введение штрафов для граждан, которые отказываются от трудоустройства или занимаются нелегальной работой.

Кто потеряет выплаты для беженцев в Германии

Согласно проекту, лица, которые получают социальную помощь и без уважительной причины отказываются от предложенной работы или учебы, потеряют 30% от своих выплат на три месяца, сообщает Федеральное министерство труда и социальных вопросов.

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Также на 30% будут уменьшены выплаты безработным, которые без уважительной причины не появятся на встречу в центр занятости. Ранее подобное нарушение каралось штрафом в размере 10%. В то же время Центры занятости будут обязаны сообщать таможенную службу о подозрениях относительно незадекларированного труда.

Интересно! Законопроект также предлагает интеграционные стажировки для беженцев и субсидии для работодателей, которые будут освобождать их от работы для прохождения курсов профессионального языка

Впрочем, изменения еще должны быть утверждены парламентом и, вероятно, вступят в силу уже в конце этого года.