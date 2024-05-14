Получит ли пенсионер помощь, если не успел приобрести стаж для пенсии

Как известно, пенсионер, который не успел приобрести достаточный страховой стаж в Украине не может рассчитывать на пенсию. Такое лицо может претендовать только на ежемесячную денежную помощь при определенных условиях.

Что за помощь для пенсионеров без стажа

Такая соцвыплата предоставляется после 65-летия лица, если стаж вообще отсутствует. Ее размер в 2024 году составляет 2 361 гривну. Однако указанная денежная помощь не предоставляется, если лицо имеет дополнительные источники дохода, как вот: продолжает работать или заниматься предпринимательской деятельностью.

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Также выплаты могут назначить раньше – в 63 года. Однако в том случае, если пенсионер имеет неполный страховой стаж и нет других источников дохода.

Право на временную помощь имеет лицо, достигшее возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но не приобрело права на пенсионную выплату в связи с отсутствием, при наличии у него не менее 15 лет страхового стажа,

– говорится в сообщении государственного портала.

Для оформления такой помощи требует личного обращения: пенсионер должен подать соответствующее заявление в органы соцзащиты. К нему необходимо приложить такой перечень документов:

удостоверение личности (паспорт);

идентификационный код;

сведения об имущественном состоянии;

декларация о доходах;

сведения о состоянии семьи (члены семьи о которых указано в декларации);

справка о количестве приобретенного стажа.

Какой стаж нужно приобрести для выхода на пенсию

Статья 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" устанавливает следующие критерии стажа для выхода на пенсию в 2024 году:

60 лет для тех, у кого есть не менее 31 года страхового стажа;

63 года для тех, у кого есть не менее 21 года страхового стажа;

65 лет для лиц со стажем от 15 до 21 года.

! Те, кто до возраста 65 лет не имеет необходимого стажа, все равно будут получать государственную помощь.