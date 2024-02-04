Кто может получить пенсию по потере кормильца

Некоторые граждане могут получить пенсию по потере кормильца. Эта соцвыплата предоставляется только при определенных условиях.

Кто может получить эти деньги

Такие выплаты назначаются тем членам семьи, кого содержал кормилец. Речь идет именно о нетрудоспособных лицах.

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К получателям пенсии по потере кормильца относятся:

дети-сироты до 23 лет;

дети до завершения обучения, максимальный возраст – 23 года;

лица с инвалидностью, если инклюзивность была ими получена до совершеннолетия;

жена (муж), родители, если они старше 65 лет или имеют инвалидность;

сестра, брат, один из родителей умершего, его жена (муж), если они ухаживают за ребенком кормильца, средства предоставляются до 8-летия малыша.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Дети кормильца получают выплаты, несмотря на то были ли они на его иждивении.

Исчисление выплаты по потере кормильца происходит индивидуально. Для этого во внимание берется размер вероятной возрастной пенсии умершего. Дети-сироты получают сумму с учетом выплат обоих родителей.

По состоянию на теперь, размер этих пенсий рассчитывается в таком соотношении:

50% пенсии по возрасту умершего кормильца получает 1 нетрудоспособный член семьи;

100% – 2 и более нетрудоспособных лица.

Если средства получают несколько нетрудоспособных лиц, деньги между ними распределяются в равных долях.