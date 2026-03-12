Новая поддержка от государства: кто получит полторы тысячи Зеленского

Украинцы смогут получить новую государственную поддержку, анонсированную президентом Владимиром Зеленским, уже через несколько недель. Выплаты рассчитаны прежде всего на уязвимые категории граждан и пенсионеров.

Кто и когда получит выплаты?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам совещания с президентом.

Новую помощь в размере 1 500 гривен предоставят:

пенсионерам по возрасту;

малообеспеченным украинцам;

вынужденным переселенцам;

людям с инвалидностью, которые уже получают выплаты от государства;

семьям с детьми;

и получателям базовой социальной помощи.

По словам премьера, целом на эту финансовую поддержку могут рассчитывать почти 13 миллионов украинцев.

Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики, – отметила Свириденко.

При этом новые выплаты поступят получателям по старым механизмам. То есть людям не нужно беспокоиться об оформлении новой поддержки – средства начислят тем же способом, как и предыдущие соцвыплаты:

на банковские счета;

или через Укрпочту.

Важно! Все категории граждан, которых охватывает новая программа поддержки, смогут получить 1 500 гривен единовременно уже в апреле.

Какую еще поддержку получат украинцы?

Ранее в этот день Владимир Зеленский анонсировал несколько новых мер поддержки для украинцев. Первая – выплаты для уязвимых категорий населения.

По словам главы государства, эти средства должны поступить пенсионерам и другим без всякой бюрократии и начисляться автоматически "тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна".

В то же время власти разработали меры для помощи украинцам на фоне стремительного роста цен на дизель, бензин и автомобильный газ.

Министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить также программу поддержки для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок,

– отметил президент.

Как пояснила премьер Юлия Свириденко, водители, покупая топливо на украинских АЗС, смогут получить топливный кэшбек:

на бензин – 10%;

на дизель – 15%;

на автогаз – 5%.

Кэшбек на топливо будет работать всего чуть больше месяца – до 1 мая.

Деньги за топливо будут возвращать на базе программы "Национальный кэшбек". По словам Свириденко, сейчас ею уже пользуются 9,4 миллиона украинцев.

Важно! Топливный кэшбек будут начислять только не тех АЗС, которые присоединятся к государственной программе.

Какие еще выплаты можно получить в 2026 году?