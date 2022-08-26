Как изменятся пенсии и социальные выплаты до конца года

В Минсоцполитики заявили о переиндексировании пенсий и социальных выплат для всех нуждающихся категорий граждан до конца 2022 года. Кроме того, с 1 октября будет стартовать программа для поддержки пенсионеров.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона.

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Если мы говорим об увеличении, то планируется несколько повышений социальных гарантий к концу года. Речь идет и о пенсиях, и о социальных пособиях, которые выплачиваются малообеспеченным, другим категориям, лицам с инвалидностью – нуждающимся в государственной поддержке.

– рассказала она.

Поддержка пенсионеров 2022

Напомнила Оксана Жолнович и о старте программы поддержки пенсионеров. Из-за войны ее расширяют.

Следовательно выплаты получат:

лица от 70 лет – это 300 гривен к пенсии;

лица от 75 лет, то есть те, кто в прошлом году уже получил такие выплаты, – получат их уже в проиндексированном виде;

Важно, что с 1 октября пенсии для украинцев старше 70 лет, у которых полный страховой стаж, вырастет до 3 тысяч гривен. Таким образом, они будут получать эту пенсию независимо от их дохода.

Будут ли повышать все социальные пособия

По словам министра, это произойдет уже в декабре 2022 года, когда планируется повышение прожиточного минимума на 3,5%.

К слову, индексация только не коснется выплат, относящихся к внутренне перемещенным лицам. Для них предусмотрены четко фиксированные суммы – это 2 тысячи гривен на человека и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

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