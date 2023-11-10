Выплаты 50 тысяч гривен: кто из украинцев сможет получить эти средства

Значительное количество украинцев имеют право на социальные выплаты. Получить эти средства можно, подав специальное заявление, в частности в приложении Дия.

Какие выплаты могут получить украинцы

Денежная помощь предоставляется разным категориям населения: ВПЛ, малообеспеченным семьям, жителям прифронтовых территорий. Также на социальные выплаты могут рассчитывать и граждане, имеющие значительные проблемы со здоровьем. Достаточное внимание уделяется и помощи семьям с детьми.

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В частности, соцвыплаты получают семьи, усыновившие ребенка. Им государство оказывает единоразовую денежную помощь в размере 50 тысяч гривен. Родители, которые воспитывают ребенка самостоятельно, имеют право на ежемесячные выплаты в сумме 2 684 гривны в течение полугода после принятия заявления.

Также денежную помощь оказывают семьям, где проживают тяжело больные дети. Выплаты составляют 4 544 или 5 666 гривен и начисляются ежемесячно в течение полугода. В свою очередь дети с инвалидностью имеют право на постоянную помощь в размере 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Как оформить соцпомощь в Дие

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, сейчас составляет 2 093 гривны.

Подать заявление на оформление денежной помощи можно онлайн. Для этого необходимо пройти регистрацию в приложении Дия.

Ссылка для подачи заявления: