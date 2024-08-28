Социальные выплаты для ВПЛ: что изменится с 1 сентября

Многих внутренне перемещенных лиц интересует вопрос, продолжат ли им выплаты с 1 сентября. И не потеряют ли выплаты те из ВПЛ, чьи дети будут учиться онлайн.

Продолжат ли выплаты ВПЛ с 1 сентября

С 1 сентября на государственном уровне принято решение продлить выплаты для ВПЛ еще на полгода. В частности, их продолжат получать как те, кому они были назначены автоматически, так и те, чьи заявки на продление помощи были одобрены.

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Ирина Верещук Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Было принято решение на правительственном уровне, что выплаты ВПО будут продолжены тем категориям, которые их сейчас получают. Речь идет о 1,5 миллиона человек. Также мы обратились в Министерство социальной политики с просьбой расширить круг получателей этой помощи. Сейчас ожидаем от них ответ.

Министр реинтеграции уточнила, что внутренне перемещенные лица, чьи дети с началом нового учебного года будут учиться онлайн, не потеряют право на выплаты, если они их получают в соответствии с законодательством.

Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу,

– сказала Верещук.