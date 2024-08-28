Чи продовжать виплати ВПО з 1 вересня

З 1 вересня на державному рівні ухвалено рішення продовжити виплати для ВПО ще на пів року. Зокрема, їх продовжать отримувати як ті, кому вони були призначені автоматично, так і ті, чиї заявки на продовження допомоги були схвалені.

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Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Було ухвалено рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про 1,5 мільйона осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь.

Міністр реінтеграції уточнила, що внутрішньо переміщені особи, чиї діти з початком нового навчального року навчатимуться онлайн, не втратять право на виплати, якщо вони їх отримують відповідно до законодавства.

До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу,

– сказала Верещук.