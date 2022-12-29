Соцвыплаты продолжили не всем: кому нужно еще раз подать заявление

29 декабря 2022, 17:17
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В Украине во время военного положения действует автоматическое начисление субсидий. Однако оно происходит не для всех категорий получателей помощи.

Правительство приняло решение продлить автоматическое осуществление соцвыплат в новом году для граждан, нуждающихся в этом больше всего. Всем остальным необходимо еще раз обратиться в органы социальной помощи еще раз.

Интересно Две "скидки" невозможны: субсидия и льготы на оплату коммуналки одновременно не предоставляются

Кому продлили автоматические соцвыплаты

С 1 января продолжены следующие социальные выплаты и пособия:

  • на детей, над которыми установлена опека или забота,
  • детей, больных тяжелыми заболеваниями,
  • детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II вследствие психического расстройства;
  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Кому нужно подавать документы

С нового года нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном (имущественном) состоянии:

  • помощь малообеспеченным семьям,
  • помощь одиноким матерям.

Для получения этих видов помощи нужно обращаться повторно в органы социальной защиты населения, подавать декларацию, и в соответствии с учетом представленной информации будет исчисляться и приниматься решение о продлении соответствующих выплат,
– сказал Музыченко.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить субсидию на коммунальные услуги.

Автор: Ольга Ожогіна