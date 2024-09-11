Кому полагается помощь от ООН в 2024 году
11 сентября 2024, 14:40Читати новину українською
Источник:Минреинтеграции
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине реализует программу финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц и других пострадавших групп населения в результате войны.
Для кого предусмотрены выплаты от ООН
Как отмечается, финансовая поддержка предоставляется именно тем вынужденным переселенцам и лицам, чье жилье было уничтожено в результате военных действий.
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Таким образом, в таких случаях украинцы могут воспользоваться несколькими видами помощи:
- Экстренная денежная помощь: предоставляется семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома, или чей жилой фонд пострадал от обстрелов.
- Денежная помощь на ремонт: предназначена для лиц, чьи дома были уничтожены в результате российских обстрелов. Эта помощь обеспечивает финансовую поддержку для ремонта поврежденного жилья и возвращения в свои постоянные дома.
- Многоцелевая денежная помощь: предлагает гибкость в решении потребностей. Она позволяет людям самостоятельно определить, что является приоритетом в их случае: продукты питания, одежда, арендная плата или медицинские расходы.
Обратите внимание! Подробная информация о регистрации на любые из этих программ доступна на официальном сайте УВКБ ООН в Украине.