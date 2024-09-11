Кому полагается помощь от ООН в 2024 году

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине реализует программу финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц и других пострадавших групп населения в результате войны.

Для кого предусмотрены выплаты от ООН

Как отмечается, финансовая поддержка предоставляется именно тем вынужденным переселенцам и лицам, чье жилье было уничтожено в результате военных действий.

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Таким образом, в таких случаях украинцы могут воспользоваться несколькими видами помощи:

Экстренная денежная помощь: предоставляется семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома, или чей жилой фонд пострадал от обстрелов. Денежная помощь на ремонт: предназначена для лиц, чьи дома были уничтожены в результате российских обстрелов. Эта помощь обеспечивает финансовую поддержку для ремонта поврежденного жилья и возвращения в свои постоянные дома. Многоцелевая денежная помощь: предлагает гибкость в решении потребностей. Она позволяет людям самостоятельно определить, что является приоритетом в их случае: продукты питания, одежда, арендная плата или медицинские расходы.

Обратите внимание! Подробная информация о регистрации на любые из этих программ доступна на официальном сайте УВКБ ООН в Украине.